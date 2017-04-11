أعاد الفنان المغربي ”البشير عبدو” والد الفنان سعد لمجرد نشر مقطع فيديو من برنامج ستار أكاديمي 2007 و التي خصصت لابنه على قناة المستقبل اللبنانية .

ويظهر الفيديو سعد لمجرد و هو يغني أغنية ”أنا رايح فين ” للنجم ”عمرودياب”، محاطا بأفراد عائلته في لحظة حنين من الأب ”البشير عبدو” لابنه ”سعد” و الذي لازال يقبع بسجن ”فلوري” بباريس على خلفية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية منذ أكتوبر الماضي.

وتعقد اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة للفنان المغربي سعد لمجرد، للنظر في القضية الموقوف بسببها في فرنسا، بعد اتهام فتاة فرنسية تدعى “لورا بريول” له باغتصابها أكتوبر الماضي.

وكانت آخر جلسة للمجرد تمت في الثالث من مارس الماضي، حيث جرت المواجهته بالفتاة لورا بريول، التي تتهمه بمحاولة اغتصابها في أحد الفنادق في باريس.

ويُتوقع أن يتم اتخاذ قرار بإطلاق سراح “لمجرد” مؤقتاً مع وضع سوار إلكتروني وتحديد مكان إقامته.