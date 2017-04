من منّا لم يُشاهد أفلام الحركة والأكشن بالنجم الصينيّ “جاكي شان”، وهو الذي ضربت شهرته عالياً في “هوليوود”، لكنّ ما يجهله كثيرون عنه، هو أنّه اعترف بمشاركته في أحد الأفلام الجنسية، قبل احترافه التمثيل، مبرراً ذلك بحاجة للمال وقتها، لكنّه قال إنه غير نادم على هذا.

وفيما يلي قائمة بأسماء نجوم عالميين قد تتفاجأ بمشاركتهم في أفلام جنسية، لأسباب مختلفة منها الشهرة السريعة أو الحصول على مالية، بحسب ما نشر موقع “هافينغتون بوست”:

1.كيم كارداشيان: واحدة من أغنى مشاهير العالم، ولكن لا يعلم الكثيرون أن أحد الأسباب الرئيسية للشهرة الكبيرة التي حققتها كارداشيان هو اشتراكها مع أحد أحبائها السابقين في تمثيل فيلم جنسي، حيث لاقى هذا الفيلم بعد تسريبه انتشاراً كبيراً، وفقاً لما ذكره موقع Allday.

2.كاميرون دياز: بدأت شقراء هوليوود كاميرون دياز خطوتها الأولى نحو النجومية عام 1994 بمشاركتها النجم الكوميدي جيم كاري بطولة فيلم The Mask، لتتوالى بعده العديد من أعمالها الناجحة مثل There’s Something About Mary، لتثبت نفسها كواحدة من أبرز نجمات جيلها، ولكن قبل تحقيقها كل هذا، ظهرت دياز في بعض مشاهد فيلم جنسي، وبعد تحقيقها للشهرة، حاولت بكل الطرق منع عرض هذا الفيلم، وإيقاف انتشاره عبر الإنترنت، حسب ما جاء في موقع Popcrunch.

3.سيلفستر ستالون: أحد أنجح أبطال أفلام الحركة والإثارة، ولا شك أنه يدين بجزء كبير منها للنجاح الضخم الذي حققه فيلم Rocky في عام 1976، والذي فتح له أبواب المجد والشهرة، بعد أن كان شبه عاطل عن العمل.

ولكن قبل تحقيقه هذا بسنوات قليلة، اضطر ستالون للمشاركة في أحد الأفلام الجنسية مقابل مبلغ مالي ضعيف كان في أمس الحاجة له وقتها بحسب ما ذكر موقع popcrunch.

4.دافيد دوكوفني: حقق شهرة كبيرة في فترة التسعينيات من خلال دور العميل الفيدرالي فوكس مولدر في المسلسل الشهير The X-Files.

وفي عام 2007، بدأ في تحقيق نجاح مماثل عن طريق لعب دور كاتب مدمن للجنس في مسلسل Californication.

ولكن وفقاً لما ذكره موقع stars، فقبل سنوات من لعب دوكوفني دور الكاتب المدمن للجنس، وقبل حصوله على فرصة بطولة The X-Files، شارك بالتمثيل في أحد الأعمال الجنسية.

5.مات لوبلانك: سيظل مشهوراً للأبد بدور “جوي تريبياني” الذي لعبه في المسلسل الكوميدي الشهير Friends طوال ما يقرب من 10 سنوات كاملة.

ولكن قبل أن تأتيه الفرصة للمشاركة في Friends في عام 1994، قام لوبلانك بالمشاركة في أحد الأفلام الجنسية، وبحسب ما ذكره موقع Allday، فقد ظهر لوبلانك في الفيلم عارياً، وقدم العديد من المشاهد الساخنة.