وجّه المدعي العام في ولاية أوهايو الأمريكية، لفتاة في الـ23 من عمرها، تهمة سرقة واغتصاب سائق سيارة أجرة، تحت تهديد السلاح، باشتراك 2 آخرين كانا برفقتها.

وذكرت الشرطة، أن سائق الأجرة، الذي رفض ذكر اسمه، قد تعرض لاغتصاب بعد أن أقدمت الشابة “بريتاني كارتر”،على تهديده بسكين لإجباره على ممارسة الجنس معها.

ولم يتعرض السائق لأي إصابات فعلية في الهجوم المزعوم، إلا أنه تعرض لسرقة مبلغ زهيد من محفظته.

وبعد الحادث، توجه سائق الأجرة مباشرة إلى الشرطة، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق “بريتاني”.

ويشتبه في أن كوري جاكسون وهو أحد شركاء بريتاني، متورط بالسرقة ومتواطئ في ارتكاب الاغتصاب، ولا يُتوقع أن يتم توجيه أي اتهام له، فيما لم يتم تحديد هوية الشريك الثالث بعد.