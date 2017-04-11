ألمح مُرافق المشاهير “المهدي بنكيران”، إلى وجود علاقة بين الإعلامية المغربية “مريم سعيد”، والنجم المغربي “سعد لمجرد”، متمنياً أن يتزوجا حالما يخرج الأخير من السجن، موضحاً أنّه يعلم الكثير من الأشياء عنهما.

وقال “بنكيران” في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “النهار الكبير عندي هو متى يخرج سعد لمجرد من الحبس ونزوجوه بمريم سعيد.. أنا عارف بزاف ديال الحوايج على هادوك الناس”.

يُشار إلى ان الإعلامية المغربية مريم سعيد، مُقدمة برنامج “ET بالعربي”، أعلنت عن إلغاء حفل زفافها مؤخراً وانفصالها عن خطيبها الأمريكيّ مغربيّ الأصل”كريم ظريف”، دون أن تشرح تفاصيل، واكتفت بالقول: “الحمد الله على فضله ورحمته أعلن إلغاء مشروع الزواج بشكل نهائي وفسخ الخطوبة رسمياً”.

جديرٌ بالذّكر أن “سعد لمجرد” مَثُلَ اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بفرنسا. وقد مرّت الجلسة في أجواء عادية ولم تستمر طويلا بالمقارنة مع آخر جلسة تواجه خلالها الفنان مع الفتاة الفرنسية لورا بريول.