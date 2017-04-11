ذكرت وسائل إعلامٍ كوبيّة، أن العاهل المغربيّ الملك محمد السادس، والوفد المرافق له في زيارته الحاليّة لكوبا، يقيم حالياً في فندق ”ساراتوغا” وسط العاصمة الكوبية “هافانا”.

ويرافق الملك المغربيّ زوجته الأميرة لالى سلمى وابنيه مولاي الحسن وللا خديجة.

وأشارت تلك الوسائل إلى أن الملك محمد السادس قصد كوبا من أجل الاحتفال بعيد الميلاد الرابع عشر لولي العهد مولاي الحسن، مؤكدة أن العاهل المغربي سيزور أماكن وجزرا أخرى بكوبا بما في ذلك جزيرة ” فاراديو” السياحية.

وذكرت أن الملك أغلق فندق “ساراتوغا”في العاصمة هافانا، لتخصيصه بأكمله للملك وللأسرة الملكية.

من جانبه قال مصدر من داخل الفندق رفض كشف هويته، لموقع “سبير كوبا”، أن زيارة الملك محمد السادس، وأسرته، هي سبب تشديد المراقبة في محيط والشارع المجاور لفندق “سارتوغا”.



وقال ذات المصدر إن الأمر لا يقتصر على تشديد المراقبة، بل أشار إلى أن “ملك المغرب دفع تكلفة نقل وإيواء في فندقين “ناسيونال”، و”باناما” بالعاصمة جميع السياح النازلين بفندق “ساراتوغا، لكي يكون متاحا له وحده”، فيما الموظفون، والعمال المرافقين للملك نزلوا بفندق “تيليغرام” القريب من ” Parque Central ” في العاصمة “هافانا”.