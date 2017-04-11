في واقعة مثيرة للجدل وتعكس شخصيته المتناقضة، قال القيادي في حزب “نداء تونس” فريد الباجي، إن “من يحارب الله ورسوله ليس بكافر”.

وجاء تصريح فريد الباجي لدى استضافته ببرنامج “ميدي شو” على راديو “موزاييك”، اليوم الثلاثاء ردّا على ما وصف به سابقا الاعلامي هيثم المكي بأنه، يحارب الله ورسوله، مشيرا الى أنه لم يكفّر “المكي” وان محاربة الله ورسوله لا تعني كفرا.