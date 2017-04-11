في واقعة مثيرة للجدل وتعكس شخصيته المتناقضة، قال القيادي في حزب “نداء ” فريد الباجي، إن “من يحارب ليس بكافر”.

 

وجاء تصريح فريد الباجي لدى استضافته ببرنامج “ميدي شو” على راديو “موزاييك”، اليوم الثلاثاء ردّا على ما وصف به سابقا الاعلامي هيثم المكي بأنه، يحارب ورسوله، مشيرا الى أنه لم يكفّر “المكي” وان محاربة ورسوله لا تعني كفرا.

 

هاذي قالتلهم أسكتوا 😂😂😂مفتي فريد الباجي : من يحارب الله و رسوله ليس بكافر !

Posted by ‎فخار يكسر بعضو 2‎ on Dienstag, 11. April 2017

 