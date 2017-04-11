قالت الإعلامية المصرية “منى عراقي” إنها سترفع دعوى قضائية ضد المسؤول عن تدوينة منسوبة لها بعنوان “رسالة إلى الرئيس السيسي”، والتي حققت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل.

ووصل انتشار التدوينة إلى أزيد من 100 ألف مشاركة، وأكثر من 70 ألف إعجاب واقتربت التعليقات عليها من 11 ألف تعليق.

ونفت “منى”، في تصريحات لموقع “هافينجتون بوست عربي” أن تكون لها أية علاقة مع الصفحة التي نشرت الرسالة بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أنها نشرت تكذيباً على صفحتها الرسمية الوحيدة.

وكان نص الرسالة التي انتشرت كالنار في الهشيم على “فيس بوك” كالآتي :

مش عايزه لايكات ولا كومتات كلو يعمل شير

#شيير ضروري

رسالة للريس واتمنى تلف الفيس لحد مالاقى رد من رئاسة الجمهورية… – #عبد_الفتاح_السيسي

بص ياريس

البيضة بقت بجنيه ونص انت مُدرِك .. العدس مابقاش للفقرا ..

وجبة الفول ع العربية بعد ماكنت بخمسة بقت بسبعة البامبرز زاد 40% أه وربنا ده غير لبن الأطفال المجفف

التونة بقت بـ30 جنيه

البصل و البطاطس بـ10 جنيه

سندوتش البطاطس برا بقي بـ 5 جنيه بقينا نجوع بجد

أكل الغلابه غلي أوي يا ريس مش هقولك عايزين لحمة

وفراخ أبسط حقوقنا مبقتش موجودة متجوش علي أكل الغلابة يا سعادة الريس متجوووش علي أكل الغلابة يا سعاادة الريس.

طيب الناس الغلابة اللي كانوا بيتغدوا بطاطس مقليه و شوية فول هياكلوا إيه

ده غير الزيادة اللى بيزودها التجار..

انت عارف ياريس إن المرتب بتاع المواطن بقى بيجيب تلت الحاجة اللى كان ببها الاول وكأن اللى بيقبض 1000 بقى بيقبض 350 .

طبعا مش هاقول لحضرتك على المواصلات وأنها زادت برضه ماهو صحيح ماكله زاد يعنى جات على دى..

واكيد فكرة اننا نوفر مابقتش موجودة لان اللى جاى بقى اقل من اللى رايح

والشاب اللي عايز يكمل نص دينه والبنت اللي عايزه تعمل جهاز بسيط .. دي بقيت احلام شبه مستحيله … لما انتخبنا حضرتك كنا عايزينك تخرجنا من الدمار اللي كنا فيه يا ريس

مش ندخل علي مجاعه ومجزره علي لقمة العيش البسيطه !!

طب نسبنا من الاكل في ناس بتموت بتتمني بس تلاقي حق الدوا الي غلي بيتقطعو كل يوم من الالم جرب تنزل القصر العيني .. فـ حالات لا يعلم بها الا الله الدوا غلي والناس مش لقيه تاكل .. والتعليم ف الارض

كل اللى عايزة اقوله لحضرتك ان المواطن الغلبان تعب اوى سواء معاه فلوس او مش معاه مفيش حاجه بتكفي و المفروض يكون ده من اولوياتك ياسياده الريس.

#الناس_بتكلم_نفسها يعنى دلوقتى نمووت من الجوع ما ناكلش ولا نولع في البلد ولا نعمل ايه الواحد فعلا تعب

هتتحاسب قدام ربنا علي كل واحد فينا جاع ومعهوش فلوس تكفي وكل واحد تعب ومعهوش تمن العلاج.