أفاد تقرير إعلامي بأن المملكة العربية السعودية لم تقدم حتى اللحظة أي معونات مالية او نقدية للأردن وإن كانت قد طالبت الحكومة الأردنية بإرسال تصورات مكتوبة لمشاريع مشتركة في مجالات الإستثمار على أمل تقييمها وإتخاذ القرار بشأنها. حسب ما قال مصدر أردني رسمي.

وقال المسئول الأردني بان الإستثمارات التي تحدث عنها الجانب السعودي مؤخرا ليست أكثر من مذكرات تفاهم لا يوجد فيها صفة إلزامية من أي نوع. !

وكشف المسئول نفسه بأن الأسبوعين الذين اعقبا زيارة مهمة قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لم يحصل فيهما حتى الأن تقدم على صعيد مالي ملموس يمكن ان تستفيد منه الخزينة الأردنية. وفق ما ذكر تقرير “رأي اليوم”.

وافاد بان المبلغ الذي خصصته السعودية لدعم صيانة الطريق الدولي بين عمان والعقبة جنوب البلاد كان مخصصا من العام 2016 وبموجب أوراق رسمية وهو مبلغ لا يزيد عن 300 مليون دولار على عامين.

وكانت اوساط أردنية قد توقعت تحقيق انفراج سريع على صعيد المساعدات السعودية للأردن بعد القمة العربية الأخيرة في البحر الميت لكن لم تصل رسميا بعد أي أموال سعودية من أي نوع.