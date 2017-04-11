شنَّ الأكاديمي الإماراتي المعارض، الدكتور سالم المنهالي هجوما عنيفا على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وذلك على إثر استقباله ودعمه للواء الليبي المتمرد “خليفة حفتر”، معتبرا ذلك الدعم من أجل تحقيق مصالح على الأرض ولا علاقة له بمصلحة ليبيا.

وقال “المنهالي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #محمد_بن_زايد يدعم #خليفة_حفتر علانية وهذا الدعم ليس لسواد عيون #ليبيا بل للحصول على مكاسب على الأرض والعمل ضد الإسلاميين #عيال_زايد”.

#محمد_بن_زايد يدعم #خليفة_حفتر علانية وهذا الدعم ليس لسواد عيون #ليبيا بل للحصول على مكاسب على الأرض والعمل ضد الإسلاميين #عيال_زايد — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) April 11, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” سود الله وجهك القبيح ولعن كل من يناصرك في الباطل وكان الله مع #أحرار_الإمارات و #أحرار_ليبيا في وجه ما تخططه لهم يا #محمد_بن_زايد”.

سود الله وجهك القبيح ولعن كل من يناصرك في الباطل وكان الله مع #أحرار_الإمارات و #أحرار_ليبيا في وجه ما تخططه لهم يا #محمد_بن_زايد pic.twitter.com/j6th2eGFJR — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) April 11, 2017

وتابع قائلا: ” #محمد_بن_زايد يدعم #حفتر بالمزيد من السلاح والمال لتوجيه الضربات لليبين انتقاما لثورتهم التي نجحت في ازالة عرش الطاغية ورغم ذلك ستبقى #ليبيا”.