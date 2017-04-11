نفت الفنانة المصرية آمال ماهر “الشائعات” التي تتحدث عن زواجها من ثري عربي بطريقة سرية.

وقالت آمال: “أتمنى من جمهوري عدم الانجراف وراء من يريد تشويه ما أقدمه من رسالة فنيه جميلة..حياتي الشخصية تخصني وحدي ومنذ أكثر من ثلاث أعوام وأنا أسمع واقرأ أخبار متكررة غير صحيحة عن زواجي وارتباطي وتلك الأخبار الهدف منها التشويش على جمهوري وأنا على الإطلاق ليس لدي مشروع زواج أو التفكير به”.

وتابعت: “ما يهم جمهوري ومحبيني هو أعمالي الفنية واختياراتي، وأنا بعد وفاة والدي توقفت لأعيد حساباتي الفنية بشكل دقيق أردت أن اعمل نقله مختلفة في حياتي الفنية، وأن اختار أعمالي الفنية باقتناء شديد وأن أعود للساحة بشكل مشرف يخدم الأغنية المصرية”.