بعد انتشار خبر انفصال النجمة العالمية “جانيت جاكسون”، عن زوجها الثالث المليونير القطري وسام المانع بدأ المعجبون بالتكهن بالكيفية التي سيتم بها تقسيم ثروة الزوجين الهائلة.

ويقدّر بأن “جاكسون” وحدها تملك قرابة 175 مليون دولار بفضل سيرتها المهنية كإحدى أبرز نجمات موسيقى البوب التي دامت 30 عاماً.

إلا أن رجل الأعمال القطري وسام المانع يملك ثروة تقدر بأربعة أضعاف ثروة جاكسون؛ ما جعل الكثيرين يتساءلون ما إذا كان الزوجان توصلا لاتفاق قبل الزواج، إلا أن مندوب جاكسون شدد على أن الزوجين في مرحلة انفصال حالياً ولم يقدما أوراق الطلاق الرسمي.

ويشير موقع TMZ المختص بأخبار المشاهير بأنه من المؤكد أن الزوجين توصلا لاتفاق ما قبل الزواج، وأن مثل هذه الاتفاقات تنظم بحيث أنه كلما طال الزواج زاد حجم التسوية.

وذكر الموقع “غالباً ما تملك الاتفاقات المسبقة للزواج علامات لمدة 5 أو 10 سنوات ما يؤدي إلى زيادة المبلغ النقدي المقسّم بين الزوجين”. ما يعني أنه بوصول جاكسون لعامها الخامس في زواجها ووفقاً لمعايير شروط الاتفاقات المسبقة للزواج قد تنفصل بمبلغ كبير من المال.

لكن ما هي المدة التي استمر فيها زواج جاكسون والمانع بالتحديد؟.

على الرغم من أن الزوجين لم يعلنا زواجهما قبل شهر شباط/ فبراير 2013، إلا أنهما تزوجا قبل عام من إعلانهما الزواج، ما يعني أن إعلان الانفصال جاء بعد مرور 5 سنوات وشهرين على زواجهما. وهي معلومة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتكهنات.