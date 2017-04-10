هاجمت الاعلامية اللبنانية الذي رحلها النظام المصري مؤخراً, حالة التي فرضها رئيس النظام عقب تفجيري والاسكندرية.

 

وقالت داود عبر تغريدة لها على “تويتر”: “إعلان حالة الطوارئ في دولة بوليسية ونظام قائم أصلاً على القمع، هو تحميل للشعب مسئولية فشل هذا النظام في حمايته, #_طوارئ “.

 

جدير بالذكر أنه وقع صباح أمس حادثى انفجار بكنيستى مارجرجس بالغربية والمرقسية بالإسكندرية وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من 45 وأكثر من مائة مصاب وتم دفن ضحايا مارجرجس مساء أمس وأقيمت الصلاة على جثامين الكنيسة المرقسية بدار مارمينا بعد ظهر اليوم.