هاجمت الاعلامية اللبنانية ليليان داوود الذي رحلها النظام المصري مؤخراً, حالة الطوارئ التي فرضها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي عقب تفجيري طنطا والاسكندرية.

وقالت داود عبر تغريدة لها على “تويتر”: “إعلان حالة الطوارئ في دولة بوليسية ونظام قائم أصلاً على القمع، هو تحميل للشعب مسئولية فشل هذا النظام في حمايته, #مصر_طوارئ “.

جدير بالذكر أنه وقع صباح أمس حادثى انفجار بكنيستى مارجرجس بالغربية والمرقسية بالإسكندرية وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من 45 وأكثر من مائة مصاب وتم دفن ضحايا مارجرجس مساء أمس وأقيمت الصلاة على جثامين الكنيسة المرقسية بدار مارمينا بعد ظهر اليوم.