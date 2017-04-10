تعاقدت إدارة مهرجان “موازين” الدولي مع الفنانة المغربية أسماء لمنور لتنضم إلى النجوم المشاركين بفعاليّات المهرجان هذا العام في دورته الـ١٦ والتي ستُنظّم في الفترة بين ١٢ إلى ٢٠ مايو المقبل.

وستتقاضى “أسماء” ٥٠ ألف دولار مقابل مهذه المشاركة التي رحّبت بها.بحسب مجلة نواعم

وقد أجرت إدارة المهرجان اتصالاً هاتفياً مباشراً مع لمنور وتعاقدت بالفعل على حفلها هناك لتشارك بذلك كلٌّ من شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم والذهبية نوال الزغبي، فارس كرم، تامر حسني، سامي يوسف، سلطان الطرب جورج وسوف والعديد من النجوم من مختلف العالم العربي والعالم.