أعلنت مصادر صحفية مقربة من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن تمكن الجهاز الأمني التابع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس من اعتقال منفذ عملية اغتيال الشهيد القسامي مازن فقها في قطاع غزة قبل حوالي أسبوعين.

وذكرت المصادر أن لجنة التحقيق التي شكلتها حركة حماس للتحقيق في ملابسات العملية قد أنهت تقريرها الذي ستسلمه لقائد الحركة في القطاع يحيى السنوار. وفق ما شبكة “قدس” الاخبارية المقربة من حركة حماس.

وكانت حركة حماس قد اتهمت عملاء لمخابرات الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف خلف عملية اغتيال فقهاء مساء يوم الجمعة في 24 مارس الماضي، بعدة رصاصات أطلقت عليه من مسافة صفر أسفل العمارة السكنية التي يقطنها غرب مدينة غزة، وتوعدت برد قاسٍ على تلك الجريمة.

وشنت حركة حماس على مدار الأسابيع الماضية حملة اعتقالات واسعة, ونشرت الحواجز المتنقلة لتفتيش السيارات وتوقيف المشتبه بهم على خلفية اغتيال فقها, الامر الذي فجر غضب الكثيرين في غزة من هذا التصرف.

ومنع النائب العام في غزة النشر في قضية فقها بيد أن تلك الشبكة المقربة من حماس نشرت بعض التفاصيل حول اعتقال قاتل فقها الا أن الامر ما زال قيد الكتمان ولم يجر الاعلان رسميا عنه.