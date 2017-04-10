نال مقطع الفيديو إنتشاراً واسعاً في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث لفت شاب عراقي نظر الفنانة ميريام فارس برقصه أثناء غنائها، فدعته لإعتلاء المسرح، خلال حفل غنائي ضخم في دبي.

وما أن أخبرها بأنّه من الجنسيّة العراقيّة حتى طلبت من الفرقة الموسيقية عزف أغنية مختلفة. كما طلبت فارس من الشاب أن يعلّمها الرقص العراقي ضمن أجواءٍ عفوية وطريفة.