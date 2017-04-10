نال مقطع الفيديو إنتشاراً واسعاً في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث لفت شاب عراقي نظر الفنانة ميريام فارس برقصه أثناء غنائها، فدعته لإعتلاء المسرح، خلال حفل غنائي ضخم في دبي.
وما أن أخبرها بأنّه من الجنسيّة العراقيّة حتى طلبت من الفرقة الموسيقية عزف أغنية مختلفة. كما طلبت فارس من الشاب أن يعلّمها الرقص العراقي ضمن أجواءٍ عفوية وطريفة.
دخلت الفنانة اللبنانية #ميريام_فارس في منافسة مع إحدى معجبيها في وصلة رقص عراقي على المسرح خلال احياء ميريام حفل غنائي ضخم دبي بارك اند ريزورتس في دبي @Rashidalsaeed . . . . . . 💫✨ @greek_house 💫✨ . . . صالون جريك هاوس . يقدم لكم اقوى العروض حاليا . . خصم ٢٠٪ على جميع صبغات الشعر والكولاجين و البوتكس و علاجات تنعيم الشعر الدائمة لدينا ارقى انواع الخدمات في اجواء اغريقيه شبيه بأجواء الجزر اليونانية . كل ذلك مع اقل الاسعار وافضل العروض 👌🏻 . . . . موقعنا 📍 #الكويت – الشعب البحري – قطعه ٨ شارع الكندي عماره ١١٥ الدور ٢ بجانب مطعم ميلي ميلو تلفون 📞☎️ : 00965-97781188 . تابعونا على الانستغرام 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 . @greek_house . . .
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