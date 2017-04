دخلت الفنانة اللبنانية #ميريام_فارس في منافسة مع إحدى معجبيها في وصلة رقص عراقي على المسرح خلال احياء ميريام حفل غنائي ضخم دبي بارك اند ريزورتس في دبي @Rashidalsaeed . . . . . . 💫✨ @greek_house 💫✨ . . . صالون جريك هاوس . يقدم لكم اقوى العروض حاليا . . خصم ٢٠٪‏ على جميع صبغات الشعر والكولاجين و البوتكس و علاجات تنعيم الشعر الدائمة لدينا ارقى انواع الخدمات في اجواء اغريقيه شبيه بأجواء الجزر اليونانية . كل ذلك مع اقل الاسعار وافضل العروض 👌🏻 . . . . موقعنا 📍 #الكويت – الشعب البحري – قطعه ٨ شارع الكندي عماره ١١٥ الدور ٢ بجانب مطعم ميلي ميلو تلفون 📞☎️ : 00965-97781188 . تابعونا على الانستغرام 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 . @greek_house . . .

