في إطار ردود الفعل على اتهامات الإعلامي السعودي، ناصر السبيعي، لسلطنة عمان بانتهاكها كل المواثيق الأعراف التي بني عليها مجلس التعاون الخليجي، وذلك على إثر الإعلان عن مناورة بحرية بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في بحر عمان والمحيط الهندي، شنَّ ناشطون عمانيون هجوما شديدا على الإعلامي “السبيعي”، مذكرين إياه بمناورات سابقة أجرتها بلاده ودولة الإمارات مع إيران، مؤكدين على أن السلطنة دولة قيادية وليست تابعة لأحد وإنما تفعل ما يحقق مصلحتها.

وكان “السبيعي” قد غرد عبر حسابه بـ”تويتر” عددا من التغريدات حملت في طياتها اتهامات عديدة للسلطنة دون أدنى اعتبار لما قد تسببه هذه الاتهامات من اساءة لعمان وشعبها الذي يتخذ من الحيادية منهجا له في جميع القضايا الدولية.

وقال السبيعي” في تغريدة له رصدتها “وطن”:” سلطنة #عُمان تنتهك كل الأعراف والمواثيق والمصير المشترك التي بني عليها مجلس التعاون الخليجي وتقاربها مع إيران إستفزاز صريح وتمزيق للعهود”.

سلطنة #عُمان تنتهك كل الأعراف والمواثيق والمصير المشترك التي بني عليها مجلس التعاون الخليجي

وتقاربها مع إيران إستفزاز صريح وتمزيق للعهود — ناصر السبيعي (@nasser_595) April 9, 2017

وعاود “السبيعي” اليوم الاثنين، مدعيا بأن دول الخليج أمدت سلطنة عمان بـ 10 مليارات دولار في بداية عام 2011.

في التاسع من مارس عام 2011 أطلقت دول الخليج وعلى رأسها #السعودية و #الامارات حزمة مساعدات، تبلغ 10 مليارات دولار لـ سلطنة #عُمان — ناصر السبيعي (@nasser_595) April 10, 2017

من جانبهم تصدى المغردون العمانيون لادعاءات الإعلامي السبيعي، مؤكدين بأن هذه المزاعم غير صحيحة طالبين منه بأن يذهب لقادته ويسألهم عن مصير هذه الاموال، مذكرين باستقلالية السلطنة.

@nasser_595

عزيزي ناصر انت اعلامي وعليك ان تتبع المهنية.. اذهب لساستكم واسألهم هل استلمت عمان ريالاً من المبالغ التي ذكرت ? — عبدالعزيز العميري (@lasthope2020) April 10, 2017

@nasser_595 الحكومة العمانية تتشكل من أبناء الشعب العماني وقراراتها تمثل راي الشعب في جميع المجالات وانا كمواطن عماني مع قرارات الحكومة — سيف النوفلي (@saifalnofli2) April 10, 2017

@nasser_595 من حق سلطنة عمان التعامل مع إيران مثلا ما فعلة السعودية التعامل مع امريكا في إغتيال صدام أنا ذاك — مال الله الحسني (@qHupZ2g6ky2zNG1) April 9, 2017

@nasser_595 سلطنة عمان لا تقاد بل تقود

اعرف حجمك قبل لا تتكلم عن دولة كانت إمبراطورية

دبي 90 من تجارتها سلع وتجار إيرانيين اذا فشاربك خير تكلم عنها — عبدالله المعمري (@abdullahali339) April 10, 2017

@nasser_595

سلطنة عمان الدولة مستقلة من الآف السنين وليس الدولة التبعية — ابو وائل الحراصي (@bluedanllc3131) April 10, 2017

@nasser_595 تتكلم باسم مجلس التعاون وكأنك الأمين العام ، وتتكلم باسم السعودية وكأنك وزير الخارجية ، وتتكلم باسم العمانين وكأنك الوصي عليهم من فوضك؟!! — faisal bin ali (@151_faisal) April 10, 2017

وكانت قطع بحرية تابعة للجيش الإيراني، قد توجهت أول من أمس السبت، إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورة مشتركة للإغاثة والإنقاذ البحري بين إيران وسلطنة عمان في مياه الخليج.

وقال قائد المنطقة البحرية الأولى في الجيش الإيراني، الأميرال حسين آزاد: “نظرا لمكانة وأهمية الحدود البحرية الجنوبية والمحيط الهندي في المجال الاقتصاد البحري، وكثرة تردد السفن التجارية وناقلات النفط في هاتين المنطقتين، فإن هذه المناورات المشتركة بين القوتين البحريتين، الإيرانية والعمُانية، تأتي بهدف تأمين الملاحة في هاتين المنطقتين، ورفع الجهوزية الأمنية، والتدرب على القيام بالعمليات الإغاثية”