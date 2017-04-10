هل تساءلتم يوماً عن السبب في وجود الوقت دائماً (9:41) على صور منتجات “آبل” من أجهزة “الآيفون”، و “الآي باد”، و “ماك بوك”؟!.

موقع “بيزنس إنسايدر”، كشف سرّ ذلك، مؤكدا أن هذا الأمر ليس عشوائياً، وإنما يوافق التوقيت الذي قدم فيه رئيس مجلس إدارة شركة أبل “ستيف جوبز” أول آيفون للعالم.

وكان أعلن ستيف جوبز عن أول جهاز آيفون في عام 2007، وكان يعتقد أن وقت الإعلان 9:42 صباحا، مما أدى إلى وجود مجموعة من صور المنتج اللاحقة تحمل ذلك التوقيت، لكن كل هذا تغير في عام 2010.

وكشف جوبز أن الإعلان عن أول باد كان في 9:41 ومنذ ذلك الحين ظهرت جميع صور المنتج لأجهزة آي فون أو الآي باد أو الماك باد بهذا التوقيت.