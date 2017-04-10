أطلق مسلحان النار على ملكة جمال في الفلبين تُدعى “ماري كريستين بالاغتاس”، في بمنزلها في بولاكان بالفلبين، لتسقط قتيلةً، وفرّا على متن دراجة نارية بعد تنفيذ الحادثة.

حدثت الجريمةُ عندما استغفل المجرمان الضحية بعد أن طلبا منها فتح باب الشقة التي تقيم بها، بزعم أنهما يحملان لها باقة ورد وشوكولاتة هدية، وفي الوقت الذي فتحت الباب كانت رصاصة قد صوبت باتجاهها لتقع ميتة.

وقال خوليو ليزاردو المشرف بشرطة في بلاريدل: “نحن نتابع العديد من الخيوط الآن، بما في ذلك رجل كانت له علاقة رومانسية مع ماري”.

وقد توجت بالاغتاس، التي كانت تحمل لقب “تين” أيضاً، بطلة لمسابقة الجمال في لا بولاكينيا في عامي 2009 و2010.

وكانت طالبة في كلية ريجينا كارميلي، وأشاد بها زملاء الدراسة، وأنهم لن ينسوها.

