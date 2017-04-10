انتهت محاولة سائح في منطقة “جودبور” شمال غرب الهند لالتقاط صورة مع أفعى كوبرا، بعضةٍ على خدّه، مات على إثرها!.

ويظهر في مقطع فيديو مروّض أفاعي، وهو يحاول وضع كوبرا حول رقبة السائح، لكنّ الأفعى باغتته بعضةّ لم يشعر بها على الفور، غير أن جرعةً قاتلة من سمّ الكوبرا قد دخلت الى جسده من تلك العضّة.وفق ما ذكر موقع “ديلي ميل” البريطانيّ

وبعد لحظات يبدو أن الرّجل -الذي لم تعرف هويته- بدأ يشعر بأن شيئاً ليس على ما يرام، وطلب من مروّض الافاعي التحقق مما إذا كان قد عضة، ولكنه تجاهله.

وبعد بضع دقائق بدأ الرجل يفقد الوعي، وفي غضون ساعة، توفي من السم، وفقا للشهود.

ومن غير المعروف الى أي نوع من الكوبرا ينتمي هذا الثعبان.

ومعروف عن ان الكوبرا الهندية تحتوي على سم يهاجم الاعصاب، مما يؤدي إلى الشلل والسكتة القلبية.