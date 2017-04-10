أدّت “مارلا مابلز” الزوجة السابقة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصلة رقص “مثيرة” أشعلت بها جمهور برنامج الرقص الشهير “ارقص مع النجوم” بنسخته الإيطاليّة.

وولدت “مارلا” في كوهوتا في جورجيا، وتعتبر ابنة ستانلي إدوارد مابلز، وهو مطور عقاري.

والتقت “مارلا” دونالد ترامب في عام 1989 وكان بينها علاقة غرامية، وأنجبت منه ابنتها “تيفاني”، في 13 أكتوبر عام 1993.

وتم الزواج رسميا في شهر ديسمبر عام 1993 في فندق بلازا في مدينة نيويورك، في حفل حضره 1000 مدعو من بينهم الممثلة الأمريكية “روزي أودونيل” ولاعب كرة القدم الأمريكية “أو جاي سيمبسون”.

وانفصل الزوجان في شهر مايو 1997، وتم الطلاق رسميا في عام 1999.

وكانت عارضة الأزياء الجميلة تسعى لشق طريقها في مجال التمثيل ، إلا أنها لم تتجاوز بضعة أدوار ثانوية في مسلسلات تلفزيونية أشهرها “المربية” الذي كانت تقوم ببطولته فران دريتشر، و لم تتمكن أبدا من الوصل إلى الشاشة الكبرى.