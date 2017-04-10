كشفت تقارير صحفية عن رسائل دبلوماسية سرية توضح دور، إيفانكا ترامب، في إقناع والدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بضرورة توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.

ونشرت صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية تقريرا حول إطلاعها على رسائل دبلوماسية سرية توضح كواليس اتخاذ ترامب قرارا بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.

وأوضح التقرير أنه اتضح أن إيفانكا لها “تأثير كبير داخل المكتب البيضاوي”، وعلى اتخاذ ترامب قراراته حتى لو كانت مصيرية. حسب ما نشرت وكالة “سبوتنيك”.

وقال سفير بريطانيا لدى واشنطن، سير كيم دارو، في مراسلة دبلوماسية سرية أطلعت عليها الصحيفة إن ترامب كان متأثرا جدا بالصور التي تم بثها عبر قنوات التليفزيون حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له إدلب، ونفس الأمر ابنته إيفانكا.

وتابع دارو: “مواقف ابنة ترامب كان لها تأثيرا كبيرا في المكتب البيضاوي، حتى أن ردة فعلها كانت أقوى من المتوقع”.

ووفقا للوثائق، أبلغت إيفانكا الإدارة الأمريكية عن حزنها وغضبها من الصور، التي خرجت من سوريا، ووصفت الهجوم الكيميائي بـ”البشع”.

​وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إيفانكا نصحت والدها بضرورة توجيه ضربة عسكرية، قبل أن تتفق وجهات النظر على توجيه صواريخ “توماهوك” إلى قاعد عسكرية سورية.

وكانت إيفانكا قد علقت على الضربة الأمريكية عبر تويتر قائلة: “الأوقات التي نعيش فيها تدعونا لاتخاذ قرارات صعبة. فخورة بوالدي لرفضه قبول هذه الجرائم البشعة ضد الإنسانية”.