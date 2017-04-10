أثار اللواء الليبي المتمرد خليفة حفتر, جدلاً واسعاً في قرار فرضه بمنع مواطني 6 دول من دخول ليبيا، حتى في صورة الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة.

وأعلنت وسائل إعلام ليبيا، الاثنين، أن رئيس رقابة الجوازات في مطار الأبرق الدولي الرائد «مكائيل محمد عطية»، أصدر تعميما بناء على توجيه من القائد العام للجيش الليبي المشير «خليفة حفتر» لهيئة الطيران المدني، بمنع أصحاب الجوازات اليمنية، والإيرانية، والسودانية، البنغالية، والباكستانية، والسورية، من الدخول إلي ليبيا.

وأكد «عطية» تشديد قيادة الجيش على منع هذه الجنسيات من دخول البلاد، وأي أجنبي لا يملك إقامة أو تأشيرة في جواز سفره حتى لو حصل على موافقة أمنية مسبقة.

ومنذ إسقاط نظام «معمر القذافي» في ليبيا في العام 2011، تشهد البلاد صراع نفوذ بين تشكيلات وفصائل مسلحة.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل بوجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما «الوفاق الوطني»، و«الإنقاذ»، إضافة إلى «المؤقتة» بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثق عن برلمان طبرق.