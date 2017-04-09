تداول ناشطون جزائريون عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو لشاب جزائري يروي شهادته التي وصفوها بـ”المؤلمة”، خلال تواجده في مخيم “كيوس” للاجئين باليونان.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قال الشاب “السلام عليكم ورحمة الله..معكم “وسيم” شاب جزائري مغترب في جزيرة يونانية “جزيرة كيوس”، وأسكن في ملجأ سوري”.

وأضاف: “أشكر كل واحد انتخب زمرة من السراقين والجنرالات الذي أكلوا حقي”، موجها دعوة للجميع بمقاطعة الانتخابات التشريعية في بلاده المزمع إجراؤها في الرابع من الشهر القادم قائلا: ” عندما لا تنتخب ستكون أكثر وطنية من الذين ينتخبون زمرة من السراقين”، على حد قوله.