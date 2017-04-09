أثار مقطع فيديو متداول غضباً واسعاً بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر سائق سيارة إسعاف بمحافظة المنصورة، ركن السيارة وبداخلها مريض يصرخ وينادي بالنجدة وذهب لشراء شطيرة وسط ذهول المارة.

ويظهر مقطع الفيديو أيضًا طفلة يبدو أنها تعاني كسرًا في يدها، كما تظهر في مقدمة السيارة سيدة أخفت وجهها عند تصوير الواقعة.

من جهته، أكد الدكتور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي بالدقهلية، انه تمت إحالة رقم السيارة إلى شئون العاملين، وإحالة طاقمها للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وحال ثبوت ذلك سيتم توقيع أقصى عقوبة على كل أفراد الطاقم.وفق قوله