قالت صحيفة “الشروق” الجزائرية، إنّ “صوفيا” ابنة الموسيقي والملحن الجزائري “صافي بوتلة”، شاركت الممثل الأميركي “توم كروز”، دور البطولة في فيلم “المومياء”، المقرر عرضه في قاعات السينما بأمريكا والعالم في الـ9 من يونيو 2017.

وظهرت “صوفيا” في الترويج للفيلم، الذي وصف بـ”المرعب”، وهي تلعب دور مومياء مصرية تدعى “أهمينات”، عادت إلى الحياة بعد فتح قبرها المجاور لأهرام الجيزة في مصر.



كما يظهر في الكليب الدعائي أيضا توم كروز وهو يلعب شخصية عالم الآثار “نيك مورتون” الذي يعيد مومياء مصرية شريرة إلى الحياة بالخطأ، ثم يُقتل في حادث طائرة وهو يحاول نقل المومياء إلى مكان آخر بعيداً عن قبرها الذي دفنت فيه لآلاف السنوات، وبعدها سيعود للحياة لتبدأ حربه على المومياء لإنقاذ العالم من شرها.



كما تشارك في الفيلم الممثلة آنا بيل واليس في دور “جيني” والممثل جيك جونسون في دور الرقيب “فيل”.



وذكرت “الشروق” أن مشاهد الفيلم لم تصور في مصر كما سيعتقد البعض، بل صورت في ناميبيا بأفريقيا وبريطانيا.

وصوفيا بوتلة هي راقصة وممثلة وعازفة جزائرية من مواليد 1982 في باب الوادي، كما اشتهرت بظهورها في إعلانات نايكي النسائية، وقد شاركت في عدة أفلام أميركية، أبرزها: ستريت دانس 2 ووحوش القارة السوداء.