شنَّ المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي المصري، حمدين صباحي، هجوما شديدا على نظام الرئيس، عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بنظام بلا رؤية ولا كفاءة، معربا عن تضامنه مع أسر ضحايا التفجيرات الإرهابية التي شهدتها كنيستا “مارجرجس” في طنطا بمحافظة الغربية و”مارمرقس” بمحافظة الإسكندرية.

وقال “صباحي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” آه يا مصر ..القلب مثقل بالاحزان …نعزي انفسنا مجددا ونعزي الوطن الحزين واسر الضحايا الابرياء لتفجير كنائسنا في طنطا والاسكندرية”.

وأضاف قائلا: ” الارهاب بلادين ولا وطن ، والسلطة بلا رؤية ولا كفاءة .وشعبنا ضحايا بينهما”.

واختتم تدوينته قائلا: “لا حول ولا قوة الا بالله” .