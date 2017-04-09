شنَّ المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي المصري، ، هجوما شديدا على نظام الرئيس، عبد الفتاح ، واصفا إياه بنظام بلا رؤية ولا كفاءة، معربا عن تضامنه مع أسر ضحايا التفجيرات الإرهابية التي شهدتها كنيستا “” في طنطا بمحافظة و”” بمحافظة الإسكندرية.

 

وقال “صباحي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” آه يا ..القلب مثقل بالاحزان …نعزي انفسنا مجددا ونعزي الحزين واسر الضحايا الابرياء لتفجير كنائسنا في طنطا والاسكندرية”.

 

وأضاف قائلا: ” بلادين ولا وطن ، والسلطة بلا رؤية ولا كفاءة .وشعبنا ضحايا بينهما”.

 

واختتم تدوينته قائلا: “لا حول ولا قوة الا بالله” .