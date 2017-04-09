شنَّ المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي المصري، حمدين صباحي، هجوما شديدا على نظام الرئيس، عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بنظام بلا رؤية ولا كفاءة، معربا عن تضامنه مع أسر ضحايا التفجيرات الإرهابية التي شهدتها كنيستا “مارجرجس” في طنطا بمحافظة الغربية و”مارمرقس” بمحافظة الإسكندرية.
وقال “صباحي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” آه يا مصر ..القلب مثقل بالاحزان …نعزي انفسنا مجددا ونعزي الوطن الحزين واسر الضحايا الابرياء لتفجير كنائسنا في طنطا والاسكندرية”.
وأضاف قائلا: ” الارهاب بلادين ولا وطن ، والسلطة بلا رؤية ولا كفاءة .وشعبنا ضحايا بينهما”.
واختتم تدوينته قائلا: “لا حول ولا قوة الا بالله” .
2 تعليقات علي “حمدين صباحي يهاجم نظام السيسي بعد تفجيرات طنطا والاسكندرية: “سلطة بل رؤية ولا كفاءة””
انا عندي بغبغان غلباوي بنصف لسان.بيحفظ اللي يقال له ويذاكره الليل بطوله والصبح يعرضه على جريدة وطن…
رحم الله كل من يتولى امر مصر والمصريين..ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليخرس!!!!
اعرض رؤيتك يا اخ صباح الخير واذا رفضوها من حقك النقد…
ولكن انت هدفك الكرسي وليس مصلحة البلاد…
فليس بالضرورة تكون رءيسا لتساعد..
والجيش به الكثيرين وليس بالضرورة..الرءيس عبد الفتاح..
صباحي المؤيد للأسد عديم الروية والكفاءة أضاً مثل السيسي. شخص بلا مبادئ لا يحق له التنظير وليس مؤهلاً لأي شيء