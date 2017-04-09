أفادت تقارير إعلامية مصرية أن نحو “15” شخصا قتلوا فيما أصيب العشرات, بانفجار في محيط كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا شمال القاهرة.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد قتلى انفجار كنيسة طنطا، لتزامنه مع أحد الشعانين وهي مناسبة دينية يكون فيها المكان مكتظاً.

وقال مصدر أمني لـ”العربية.نت” إن عدة انفجارات متتالية وقعت في كنيسة ماري جرجس بشارع على مبارك بطنطا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما فرضت القوات طوقاً أمنياً حول المنطقة للبحث عن قنابل أخرى يشتبه تواجدها وتمشيطها للبحث عن الجناة.

وأضاف أن الانفجارات وقعت إثر زرع عبوات ناسفة بالقرب من الكنيسة لاستهداف المسيحيين خلال توافدهم لصلاة الأحد والاحتفال بعيد السعف (الشعانين)، فيما تم استدعاء قوات المفرقعات لتفكيك أي عبوات أخرى قد تكون موجودة في المكان.

وعززت أجهزة الأمن من قواتها حول الكنيسة والكنائس الأخرى كما وجهت بتكثيف دوريات الانتشار السريع ووحدات قتالية للتعامل الفوري ومواجهة أي أعمال شغب حول الكنائس.

إلى ذلك قال الدكتور محمد الشبيني، مدير مستشفى الطوارئ بطنطا، إن المستشفى تسلمت 6 حالات وفاة، ولم يتم حصر أعداد الضحايا حتى الآن.