قال الرئيس الأميركي دونالد ، إن تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت اليوم الأحد كنيستين في شمال .

 

وكتب ترامب على تويتر “من المؤسف أن نسمع عن الهجوم الإرهاب في مصر، الولايات المتحدة تدينه بقوة”، مضيفاً “أنا لدي ثقة كبيرة بأن الرئيس المصري سيتعامل مع الموقف بشكل مناسب”.

وقتل 46 شخصاً وأصيب أكثر من مئة في هجومين أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنهما، استهدف الأول كنيسة في طنطا والثاني الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.