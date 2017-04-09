قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت اليوم الأحد كنيستين في شمال مصر.

وكتب ترامب على تويتر “من المؤسف أن نسمع عن الهجوم الإرهاب في مصر، الولايات المتحدة تدينه بقوة”، مضيفاً “أنا لدي ثقة كبيرة بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتعامل مع الموقف بشكل مناسب”.

…confidence that President Al Sisi will handle situation properly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2017

وقتل 46 شخصاً وأصيب أكثر من مئة في هجومين أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنهما، استهدف الأول كنيسة مارجرجس في طنطا والثاني الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.