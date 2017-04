قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم “داعش” إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر الأحد وأوقعا 41 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 مصاب.

وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن تفجير استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في ديسمبر كانون الأول أوقع 25 قتيلا على الأقل.

Through it's 'Amaq News Agency, #ISIS claimed credit for attacks on Coptic Churches in #Tanta and #Alexandria in #Egypt pic.twitter.com/oSMVKopVQY

