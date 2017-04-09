قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم “داعش” إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر الأحد وأوقعا 41 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 مصاب.

وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن تفجير استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في ديسمبر كانون الأول أوقع 25 قتيلا على الأقل.

والغريب في الحادثتين أن التفجيرين وقعا بعد اللقاء “التاريخي” الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب, اذ ابدى ترامب اعجابه الشديد بشخصية السيسي في محاربته ما اسماه الإرهاب.