مع الإعلان عن توجه بوارج حربية إيرانية للمياه الاقليمية لسلطنة عمان لإجراء مناورة روتينية تتعلق بأمن المياه الدولية والتدريب على العمليات الإغاثية، انبرت أقلام الكتاب والإعلاميين السعوديين في مهاجمة السلطنة لقيامها بمثل هذا الإجراء، حيث هاجم رئيس مركز “أوان” للإستشارات والدراسات الإعلامية بالمملكة العربية السعودية، خالد دراج، “السلطنة” واصفا ما ستقوم به السلطنة بالعمل الاستفزازي وبمثابة سقوط للورقة الاخيرة، على حد وصفه.

وقال “دراج” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها خبر الإعلان عن المناورة: ” ياأشقاءنا في #عمان .. في كل الأعراف والمواثيق والمصير المشترك التي بني عليها مجلس التعاون الخليجي .. هذا إستفزاز صريح وتمزيق للورقة الأخيرة”.

ياأشقاءنا في #عمان ..

في كل الأعراف والمواثيق والمصير المشترك

التي بني عليها مجلس التعاون الخليجي ..

هذا إستفزاز صريح وتمزيق للورقة الأخيرة pic.twitter.com/3Z671CxtNb — خالد دراج (@khaliddarraj) April 8, 2017

وكانت قطع بحرية تابعة للجيش الإيراني، قد توجهت أمس السبت، إلى سلطنة عمان لإجراء مناورة مشتركة للإغاثة والإنقاذ البحري بين إيران وسلطنة عمان في مياه الخليج.