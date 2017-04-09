كشفت الأكاديمية الإماراتية الدكتورة سارة الحمادي أستاذة علم الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات سابقاً, مفاجأة في الهجوم الذي شنته صحيفة “العرب” الصادرة في لندن والتي تملكها الإمارات, على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على خلفية زيارته المرتقبة إلى اثيوبيا.

وقالت الاكاديمية الإماراتية المعارضة والتي تقيم خارج الإمارات في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وراء هذا الهجوم, مشيرة إلى تعليمات صدرت من مكتبه بالهجوم على أمير قطر لأن زيارته ستفتح أبواب أفريقيا للدوحة وستكون مفيدة للجانبين.

الصحيفة تلقت تعليمات من مكتب #محمد_بن_زايد بالهجوم على زيارة أمير #قطر لأنها زيارة ستفتح أبواب أفريقيا للدوحة وستكون مفيدة للجانبين — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) April 8, 2017

وأضافت قائلة ” قطر كانت واحدة من أوائل الدول التي أدانت بناء سد النهضة الأثيوبي ووقفت إلى جانب مصر في هذه الأزمة في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي وبعدها.”

#قطر كانت واحدة من أوائل الدول التي أدانت بناء #سد_النهضة الأثيوبي ووقفت إلى جانب #مصر في هذه الأزمة في عهد الرئيس الشرعي #محمد_مرسي وبعدها — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) April 8, 2017

وأشارت إلى أن الصحافة الإسرائيلية كشفت قبل سنوات أن سد النهضة بُني بدعم من الإمارات وتل أبيب لمحاربة مرسي والإخوان في الحكم حين كانوا يقودون مصر للقمة.

وتابعت تغريداتها قائلة ” السيسي زار أثيوبيا عدة مرات والإعلام كشف حينها موافقته و عسكر الانقلاب في مصر على بناء سد النهضة وتقاسم مياه النيل .. هو الخائن “.

#السيسي زار #أثيوبيا عدة مرات والإعلام كشف حينها موافقته و #عسكر_الانقلاب في #مصر على بناء سد النهضة وتقاسم مياه #النيل .. هو الخائن — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) April 8, 2017

وختم تلك التغريدات بالقول ” تشويه صورة قطر عبر إعلام الإمارات و مصر لم يتوقف ولن يتوقف طالما بقيت الدوحة على مواقفها المؤيدة للشعوب ولثوارت الربيع العربي “.

وكانت الصحيفة الإماراتية انتقدت أمير قطر لعزمه زيارة أثيوبيا متهمة الدوحة بتعزيز ما اسمته ضغوطها على الحكومة المصرية عبر زيارة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أديس أبابا، التي تشهد علاقاتها توترا مع القاهرة، في ترجمة لمحاولات الالتفاف الجيوسياسي والالتفاف المعاكس بين الجانبين في منطقة القرن الأفريقي على حد وصف الصحيفة.

وقالت الصحيفة الإماراتية في تقرير رئيسي نشرته تحت عنوان “أمير قطر يزور إثيوبيا ضمن صراع ‘المكايدات’ مع مصر”: وتسعى قطر إلى دعم إثيوبيا في مواجهة تحركات مصرية إقليمية لحصار نفوذها في القرن الأفريقي بالتزامن مع تسريع إثيوبيا وتيرة بناء سد النهضة، إذ عززت مصر من تفاهماتها مع “دول الطوق” لإثيوبيا بدءا بإريتريا وجنوب أفريقيا، ووصولا إلى كينيا وأوغندا.

وأضافت: تعطي زيارة الشيخ تميم مخرجا لإثيوبيا عبر صفقات التعاون التنموي والاقتصادي، كما تبحث عن مدخل استراتيجي لقطر إلى قلب أفريقيا..