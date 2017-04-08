في حكم قاس، وبتهمة اعتراض الموكب الملكي وتعريض حياته وحياة الغير للخطر، وبفعل تصرف متهور يعاقب عليه القانون المغربي، قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط، بحبس الشاب العشريني الذي اعترض موكب الملك محمد السادس خلال مراسم استقبال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، 3 سنوات نافذة .

وكان شاب في العقد الثاني من العمر، قد اخترق الموكب الملكي المغربي، خلال مراسم استقبال الملك محمد السادس للعاهل الأردني عبد الله الثاني في مدينة الرباط.

وتدخلت قوات الحرس الملكي وعناصر الأمن، حيث تمكنوا من التعامل سريعًا مع هذا الخرق، ليتابع الموكب طريقه بشكل عادي.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني، وصل مساء الأربعاء 22 آذار/مارس الماضي، إلى المغرب في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، بدعوة من الملك المغربي، محمد السادس.

واستقبل الملك المغربي، نظيره الأردني، في مطار العاصمة الرباط، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

واحتشد المئات من المواطنين المغاربة في الشوارع الرئيسية التي مر منها موكب عاهلي المغرب والأردن، وصولًا إلى القصر الملكي.

يشار إلى أن هذه ليست هذه أول مرة يعترض فيها شاب مغربي الموكب الملكي، فقد سبق وأن اعترض أشخاص في عدد من المدن العام الماضي، موكب الملك محمد السادس من أجل طلب الاستفادة من امتيازات، ما خلق جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.