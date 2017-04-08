أكد الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إبراهيم الشدوي، أن “حكم العسكر في مصر”، سينتهي عاجلا أم آجلا، موضحا بأن مصر لن يحكمها العسكر بعد الآن، مشيرا إلى أن تركيا سوف يكون لاعبا أساسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الرغم من زيارة السيسي لواشنطن.

وقال “الشدوي” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”اقولك وبكل ثقة حكم العسكر في مصر انتهى عاجلاً أو آجلا لن يحكم مصر عسكري بلحة آخر واحد. عسكر فينيتو بح”.

اقولك وبكل ثقة حكم العسكر في مصر انتهى عاجلاً أو آجلا لن يحكم مصر عسكري بلحة آخر واحد. عسكر فينيتو بح — إبراهيم الشدوي (@ibrahimalshadaw) April 7, 2017

وأضاف قائلا: ” تركيا سوف تكون لاعب أساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم زيارة السيسي للبيت الأبيض! !”.

تركيا سوف تكون لاعب أساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم زيارة السيسي للبيت الأبيض! ! — إبراهيم الشدوي (@ibrahimalshadaw) April 8, 2017

وتابع قائلا: ” السيسي ومقتدى الصدر سوف يكونا أدوات لتنفيذ الأعمال القذرة في المعارك القادمة! !”.