أكد الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إبراهيم الشدوي، أن “حكم في ”، سينتهي عاجلا أم آجلا، موضحا بأن لن يحكمها العسكر بعد الآن، مشيرا إلى أن تركيا سوف يكون لاعبا أساسيا في وشمال على الرغم من زيارة لواشنطن.

 

وقال “الشدوي” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”اقولك وبكل ثقة حكم العسكر في مصر انتهى عاجلاً أو آجلا لن يحكم مصر عسكري بلحة آخر واحد. عسكر فينيتو بح”.

 

وأضاف قائلا: ” تركيا سوف تكون لاعب أساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم زيارة السيسي للبيت الأبيض! !”.

 

وتابع قائلا: ” السيسي ومقتدى الصدر سوف يكونا أدوات لتنفيذ الأعمال القذرة في المعارك القادمة! !”.

 