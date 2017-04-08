( – وطن) قال الإعلامي التونسي المعروف بـ”” إنه انتخب والباجي قائد لتحقيق مستقبل أفضل لتونس.

وأضاف لعماري خلال استضافته في برنامج “لاباس” على إن الخصم المقابل الذي كان مطروحا خلال والرئاسية أواخر العام 2014 لا يمكن منحه أي فرصة جديدة.

ويعرف عن لطفي أنفاق كرهه لحركة النهضة ولكل ما يتعلق بالهوية العربية الإسلامية بصلة، إضافة إلى كونه بوقا سابقا لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

يشار إلى أن لعماري دائما ما يهاجم تركيا وكل ما يتعلّق بها حتى وإن كان القلوب البيضاء التي يستهلكها التونسي صباحا مساء ويوم الأحد.