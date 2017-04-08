(تونس – وطن) قال الإعلامي التونسي لطفي لعماري المعروف بـ”لطفي أنفاق” إنه انتخب نداء تونس والباجي قائد السبسي لتحقيق مستقبل أفضل لتونس.

وأضاف لعماري خلال استضافته في برنامج “لاباس” على قناة الحوار التونسي إن الخصم المقابل الذي كان مطروحا خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية أواخر العام 2014 لا يمكن منحه أي فرصة جديدة.

ويعرف عن لطفي أنفاق كرهه لحركة النهضة ولكل ما يتعلق بالهوية العربية الإسلامية بصلة، إضافة إلى كونه بوقا سابقا لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

يشار إلى أن لعماري دائما ما يهاجم تركيا وكل ما يتعلّق بها حتى وإن كان القلوب البيضاء التي يستهلكها التونسي صباحا مساء ويوم الأحد.