تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر” مقطع فيديو لمتسابق جزائري أثناء مشاركته في برنامج المواهب الشهير “”، الذي أبهر ولجنة التحكيم لذاكرته القوية والخارقة.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد شارك المتسابق الجزائري “يحيى راسين” معتمدا على ذاكرته القوية التي أثبت أنها “خارقة”.

 

ووفقا للفيديو فقد طلب المتسابق من عضو ” بأن يقوم بكتابة على اللوحة وإعطائه مدة دقيقتين ليعيد قراءة الأرقام بالترتيب معتمدا على ذاكرته.

 