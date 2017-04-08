تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لمتسابق جزائري أثناء مشاركته في برنامج المواهب الشهير “أراب جوت تالانت”، الذي أبهر الحضور ولجنة التحكيم لذاكرته القوية والخارقة.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد شارك المتسابق الجزائري “يحيى راسين” معتمدا على ذاكرته القوية التي أثبت أنها “خارقة”.

ووفقا للفيديو فقد طلب المتسابق من عضو لجنة التحكيم “علي جابر” بأن يقوم بكتابة أرقام عشوائية على اللوحة وإعطائه مدة دقيقتين ليعيد قراءة الأرقام بالترتيب معتمدا على ذاكرته.