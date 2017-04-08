كشف مصدر مقرب من الفنان رامز جلال بدء التحضير لتصوير الموسم الجديد من برنامجه للمقالب، بعد تجديد تعاقده مع شبكة قنوات MBC.

وأكد أن رامز جلال أشاع سفره إلى باريس لتصوير برنامج بعنوان “أمس القاهرة”، ليبعد الأنظار عن مكان التصوير الحقيقي، بواحة سيوة في الصحراء الغربية المصرية، حيث يقدم شخصية شبح يظهر للنجوم من تحت الأرض ويتم التصوير بنفق تم إعداده خصيصاً من أجل البرنامج ويحمل الموسم الجديد عنوان “رامز تحت الأرض”.

وأوضح المصدر أن الفنان المصريّ قرر الاستعانة بفريق المؤثرات الصوتية والبصرية الخاص بتنفيذ سلسلة أفلام جيمس بوند، وغادر بالفعل إلى واحة سيوة لبدء التصوير ومن المقرر أن ينتهي من تصوير الحلقات خلال ثلاثة أسابيع فقط حتى يتمكن من بدء تصوير فيلمه الجديد” رغدة متوحشة”.

وأكد المصدر نفسه لمجلة سيدتي أن كل ما تردد عن سفر رامز جلال للهند لتقديم شخصية ساحر، “مغلوط” وان الفنان هاني رمزي هو الذي سيسافر للهند لتصوير برنامجه الجديد للمقالب هناك بعد تجديد تعاقده مع قناة الحياة.

ومن المنتظر أن يقع ضحيته هذا العام عدد كبير من نجوم الدراما الذين انتقلوا لتصوير أعمالهم الدرامية بواحة سيوة ومنهم نجوم مسلسل “واحة الغروب” لمنة شلبي وخالد النبوي ومسلسل “كفر دلهاب” ليوسف الشريف وروجينا.