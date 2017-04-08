تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لداعية سعودي، يحرض فيه على عدد من الدعاة المخالفين له، ويتهمهم بالانتماء للإخوان وعدم الولاء للملك سلمان بن عبد العزيز واصفا إياهم بأنهم يمتلكون حقدا دفينا” بداخلهم، على حد وصفه.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد وجه احد الحاضرين سؤالا حول من هم دعاة وشيوخ الإخوان في المملكة حتى يعرف الناس.

ووفقا للفيديو فقد أجاب الداعية بأن من منظري الإخوان في الممكلة الداعية “عوض القرني”، واصفا إياه برئيس حزب الإخوان في السعودية.

لم أشاهد بحياتي أقبح وأشنع من هذا الفيديو تركتم الظلم والفساد

وتركتم دعوة الناس للخير

وجلستم تحرضون الدولة ع مخالفيكم!

قبح الله #لِحى_السوء pic.twitter.com/LHIV8hT5jf — تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) April 8, 2017

وأضاف قائلا: “أما منظري السرورية “سلمان العودة” و”ناصر العمر” و”محمد العريفي”، ليضيف أن سعد البريك كان من الإخوان ثم رجع.

وتابع قائلا: “القرانية الثلاثة (عائض وعوض وعلي) إخوان ولكنهم يظهرون لولي الأمر البيعة، نسأل الله ان يقي ولي أمرنا شر تلبسهم”.

وأردف قائلا: ” أما سلمان العودة وناصر العمر واظن العريفي هؤلاء يشيلون أكبر حقد على الدولة ولا نظن أنهم مبايعين”.

ويبدوا أن الشيخ صاحب الفيديو الذي تجهل “وطن” اسمه وكنيته، نسي أو قد تناسى عمدا احتفاء وولي ولي العهد محمد بن سلمان مؤخرا بالداعية محمد العريفي الذي استقبله في مكتبه.

كما تناسى تعزية الملك سلمان وعموم الأمراء السعوديين للداعية سلمان العودة في وفاة زوجته ونجله بحادث سير مؤخرا، الأمر الذي ينفي جملة وتفصيلا ادعاءاته بعدم بيعتهم لولي الامر كما يزعم.