تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لداعية سعودي، يحرض فيه على عدد من المخالفين له، ويتهمهم بالانتماء للإخوان وعدم الولاء للملك واصفا إياهم بأنهم يمتلكون حقدا دفينا” بداخلهم، على حد وصفه.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد وجه احد الحاضرين سؤالا حول من هم دعاة وشيوخ في المملكة حتى يعرف الناس.

 

ووفقا للفيديو فقد أجاب الداعية بأن من منظري الإخوان في الممكلة الداعية “عوض القرني”، واصفا إياه برئيس حزب الإخوان في .

وأضاف قائلا: “أما منظري ” و”ناصر العمر” و””، ليضيف أن سعد البريك كان من الإخوان ثم رجع.

 

وتابع قائلا: “القرانية الثلاثة (عائض وعوض وعلي) إخوان ولكنهم يظهرون لولي الأمر ، نسأل الله ان يقي ولي أمرنا شر تلبسهم”.

 

وأردف قائلا: ” أما سلمان العودة وناصر العمر واظن العريفي هؤلاء يشيلون أكبر حقد على الدولة ولا نظن أنهم مبايعين”.

 

ويبدوا أن الشيخ صاحب الفيديو الذي تجهل “وطن” اسمه وكنيته، نسي أو قد تناسى عمدا احتفاء وولي ولي العهد مؤخرا بالداعية محمد العريفي الذي استقبله في مكتبه.

 

كما تناسى تعزية وعموم الأمراء السعوديين للداعية سلمان العودة في وفاة زوجته ونجله بحادث سير مؤخرا، الأمر الذي ينفي جملة وتفصيلا ادعاءاته بعدم بيعتهم لولي الامر كما يزعم.

 