استمرار لمسلسل الفضائح، وفي واقعة تشغل بعدا إنسانيا لم يراع فيه القائمون على الحفل الأثر النفسي للأطفال الأيتام، أثارت احتفالية محافظة القاهرة بـ”يوم اليتيم” حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تشغيل أغنية “بابا فين”، وهي الأغنية التي لا تتناسب مع الأطفال في هذه الاحتفالية؛ بسبب فقدانهم آباءهم.

وفجّر الاحتفال ، الذي تحتفل به مصر في أول جمعة من شهر نيسان/أبريل، سخرية صفحات ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، إذ شهد الحفل تشغيل بعض أغاني الأطفال، وكان منها أغنية “بابا فين”.

واستنكر الجميع تشغيل أغنية مثل هذه في الاحتفال بيوم اليتيم لطفل فقد أباه أو أمه، وسخرت عدد من الصفحات على “فيسبوك وتويتر” بصناعة “كوميكس” ساخرة تعكس رأي الشارع ونشطاء في الواقعة.