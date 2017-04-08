يُوفر إندونيسي يُسمى “Hospitalis Restaurant” يقع في مدينة ديبوك الإندونيسية، تجارب غريبة في تناول الطعام، فقد اعتمد المطعم على ديكور المستشفى؛ من أجل أن يُلفت الأنظار ويستقطب الزبائن.

يجلس الزبائن في “” على مقاعد تُشبه الكراسي المتحركة وتُضاء الطاولات باستعمال إنارات في المشافي.

كما أن النادلات يرتدين أزياء والطاهي يرتدي تمامًا كالطبيب! ولعل أكثر ما يشد الانتباه هي أصناف الطعام التي تُقدَّم على شكل أعضاء بشرية!

وبينما يعتبر البعض أن فكرة المطعم فريدة في ظل الأجواء التنافسية بين قطاعات ، إلا أن آخرين يجدون أنها تجربة تُثير الاشمئزاز، وليس من المُستحب تناول الطعام في بيئة تُشبه المستشفيات!

 