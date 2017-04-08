يُوفر مطعم إندونيسي يُسمى “Hospitalis Restaurant” يقع في مدينة ديبوك الإندونيسية، تجارب غريبة في تناول الطعام، فقد اعتمد المطعم على ديكور المستشفى؛ من أجل أن يُلفت الأنظار ويستقطب الزبائن.

يجلس الزبائن في “المطعم المستشفى” على مقاعد تُشبه الكراسي المتحركة وتُضاء الطاولات باستعمال إنارات غرفة العمليات في المشافي.

كما أن النادلات يرتدين أزياء الممرضات والطاهي يرتدي تمامًا كالطبيب! ولعل أكثر ما يشد الانتباه هي أصناف الطعام التي تُقدَّم على شكل أعضاء بشرية!

وبينما يعتبر البعض أن فكرة المطعم فريدة في ظل الأجواء التنافسية بين قطاعات المطاعم، إلا أن آخرين يجدون أنها تجربة تُثير الاشمئزاز، وليس من المُستحب تناول الطعام في بيئة تُشبه المستشفيات!