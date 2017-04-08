نشرت مجلة “ميديكال ديلي” دراسة أكدت أن الرجال الذين ينجحون في إيصال زواجتهم إلى النشوة الجنسية يشعرون بأنهم أثبتوا رجولتهم وأنهم نجحوا في تحمّل المسؤولية الكاملة في عملية يؤدّيها الزوجان معاً.

وقال الباحثون المشاركون في هذه الدراسة، إن الرجال يعيشون في حالة من الشك وعدم الأمان في ما يتعلّق ببلوغ المرأة للنشوة الجنسية، ولكن السبب خلف هذا القلق ليس الاهتمام والحرص على شعورها بالمتعة، إذ أكد الباحثون، بناءً على النتائج، أن السبب الوحيد وراء اهتمام الرجال بهذا الأمر هو إثبات رجولتهم.

وأضافت المجلة إن هؤلاء الرجال يميلون إلى تبنّي الأدوار التقليدية التي تُنسب للذكر وأنهم لا يحتملون الانتقاد أو التوجيه من قبل شريكاتهم.