نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا عن الأوضاع في سوريا, مشيرة إلى أن شهر نيسان بدأ بداية جيدة للرئيس السوري بشار الأسد، مع مرور ستة أعوام على بدء الحرب الأهلية التي بدا أنه من غير المرجح أن ينجو منها”، لافتة إلى ان “الحرب لا تزال مشتعلة ولكن قوات الأسد الميليشيات الموالية له والميليشيات الأجنبية التي تدعمه لها اليد العليا، وبدا أن البيت الأبيض استبعد أي محاولة للتغيير النظام”.

واضافت “إن القوات السورية قصفت يوم الثلاثاء خان شيخون في إدلب، متسببة في قتل العشرات بغاز السارين. وبعد ذلك بيومين أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة صاروخية على القاعدة الجوية التي قال إن الأسلحة الكيميائية مخزنة فيها”، مشيرة إلى ان “روسيا وسوريا تزعمان أن غاز السارين مصدره مخزون للمعارضة المسلحة للأسلحة الكيميائية ضربته القوات الحكومية بصورة عارضة”.

واعتبرت ان “مكاسب الأسد منذ عام 2015 جاءت بطيئة ومكلفة، وجيشه منهك، وعلى الرغم من فوزه في معارك مهما، إلا أن نهاية الحرب ما زالت بعيدة”.

ورات ان “استخدام غاز السارين تصعيد في الوحشية، ولكن الأسد شعر بالثقة بعد أن قال البيت الأبيض إن حكمه “واقع سياسي علينا قبوله”. وهذا بدوره قد يكون جعله يعتقد أن فرص اتخاذ اجراء ضده ضئيلة.