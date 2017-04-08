خلافا لما هو متوقع من احتمالات وقف الحرب الإعلامية التي يشنها الإعلام المصري ضد المملكة العربية السعودية، خاصة بعد اللقاء الأخير الذي جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز في الأردن خلال انعقاد مؤتمر القمة العربية في أواخر الشهر الماضي، شنَّت الكاتبة الصحفية والإعلامية المصرية، حنان شومان هجوما عنيفا على العاهل السعودي و “آل سعود”، وذلك على إثر تأييد السعودية للضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة ضد نظام الأسد في سوريا مؤخرا.

وقالت “شومان” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” العاهل السعودي يهنئ ترامب على ضرب سوريا.. نهار اسود ومنيل عليكم يا آل سعود نهايتكم سودة ان شاء الله”.

العاهل السعودي يهنئ ترامب على ضرب سوريا😱نهار اسود ومنيل عليكم يا آل سعود نهايتكم سودة ان شاء الله — hanan shouman (@hananshouman) April 8, 2017

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أطلع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي “الجمعة”, على تفاصيل الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف عسكرية محددة في سوريا.

وهنأ الملك سلمان ترامب على هذا القرار وقال انه يصب في مصلحة المنطقة والعالم. وفق ما ذكرت “قناة العربية”.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض الأوضاع في المنطقة والعالم.

هذا وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ،الجمعة، عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعمليات العسكرية الأميركية على أهداف عسكرية في سوريا ، والتي جاءت رداً على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين الأبرياء، وأودت بحياة العشرات منهم، بينهم أطفال ونساء، والتي تأتي استمراراً للجرائم البشعة التي يرتكبها هذا النظام منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق.