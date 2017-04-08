خلافا لما هو متوقع من احتمالات وقف الحرب الإعلامية التي يشنها الإعلام المصري ضد المملكة العربية ، خاصة بعد اللقاء الأخير الذي جمع بين الرئيس المصري والملك سلمان بن عبد العزيز في الأردن خلال انعقاد مؤتمر القمة العربية في أواخر الشهر الماضي، شنَّت الكاتبة الصحفية والإعلامية المصرية، حنان شومان هجوما عنيفا على العاهل السعودي و “”، وذلك على إثر تأييد السعودية للضربة العسكرية التي وجهتها ضد في مؤخرا.

 

وقالت “شومان” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” العاهل السعودي يهنئ على ضرب سوريا.. نهار اسود ومنيل عليكم يا آل سعود نهايتكم سودة ان شاء الله”.

 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أطلع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي “الجمعة”, على تفاصيل الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف عسكرية محددة في سوريا.

 

وهنأ الملك سلمان ترامب على هذا القرار وقال انه يصب في مصلحة المنطقة والعالم. وفق ما ذكرت “قناة العربية”.

 

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض الأوضاع في المنطقة والعالم.

 

هذا وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ،الجمعة، عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعمليات  العسكرية الأميركية على أهداف عسكرية في سوريا ، والتي جاءت رداً على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين الأبرياء، وأودت بحياة العشرات منهم، بينهم ونساء، والتي تأتي استمراراً للجرائم البشعة التي يرتكبها هذا النظام منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق.

 

 