كشف الفنان السوري حسام جنيد حقيقة الأنباء المتناقلة عن إعتزاله الفن ومحاولته الإنتحار، عبر تسريب صورٍ ليدٍ مضرجة بالدماء.

وكتب حسام عبر أحد صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي موضحاً: “مرحبا بتمنى من كل اصدقائي انو يشاركو البوست. اولا انا ماني بحاجة لأني أشهر حالي بإشاعات ولا بغيرا. بس في هكر من اسرائيل صارلو اكتر من شهر عم بياخد الصفحة وبجهد الشباب الطيبة عّم ترجع الصفحة. بقا اعتقوني من اشاعاتكون”.

وتابع: “يوم اكل قتله مدري وين. ويوم ترك هو ومرتو. ويوم اعتزل الفن. صامدون الى النهاية. وانا عّم اعمل صفحة جديدة بخبركون فيها. تحياتي الى كل المحبين من الاصدقاء بحبكون كتير”.