اندلعت مشاجرة ساخنة على الهواء بين اللواء ، الخبير والمحلل العسكري، وقاسم الخطيب، عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري.

وهاجم المعارض السوري، خلال حديثه لقناة “إكسترا نيوز”، المحلل العسكري المصري بشكل عنيف، وقال: “يعني إيه اللى إنت بتقوله ده؟.. بشار وراء ضرب المدنيين بالكيماوي”.

ويرد الخبير العسكري المصري، قائلًا: “إنه لم يوجه اتهاما مباشرا للمعارضة السورية باستخدام الكيماوي”.

وتابع موسى: “ يهاجمني لأنه جزء من التي لا تنظر للجيش العربي السوري باعتباره عاملا مهما لبقاء ووحدة الدولة السورية”.