اندلعت مشاجرة ساخنة على الهواء بين اللواء طلعت موسى، الخبير والمحلل العسكري، وقاسم الخطيب، عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري.

وهاجم المعارض السوري، خلال حديثه لقناة “إكسترا نيوز”، المحلل العسكري المصري بشكل عنيف، وقال: “يعني إيه اللى إنت بتقوله ده؟.. بشار وراء ضرب المدنيين بالكيماوي”.

ويرد الخبير العسكري المصري، قائلًا: “إنه لم يوجه اتهاما مباشرا للمعارضة السورية باستخدام الكيماوي”.

وتابع موسى: “قاسم الخطيب يهاجمني لأنه جزء من المعارضة السورية التي لا تنظر للجيش العربي السوري باعتباره عاملا مهما لبقاء ووحدة الدولة السورية”.