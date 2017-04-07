تعرض شرطي على مستوى حاجز أمني بمنطقة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة أثناء ممارسة مهامه٬ للضرب على يد فتاة تبلغ من العمر 22 سنة٬ بعدما حرر مخالفة مرورية ضدها لتجاوزها الخط المستمر.

وأوردت صحيفة “النهار” الجزائرية أن اعتداء الفتاة على الشرطي تسبب له في تمزيق أزرار قميصه أمام الملأ٬ في الوقت الذي قامت والدتها بشتمه بأقبح العبارات الخادشة للحياء احتجاجا على تحريره تلك المخالفة.

وتم توقيف الفتاة ووالدتها واقتيادهما إلى مركز الأمن من أجل تحرير محضر ضدهما٬ قبل أن تحّولا على نيابة محكمة الاختصاص٬ التي قررت متابعتهما وفقا لإجراءات المثول الفوري عن تهمة الإهانة والتعدي بالعنف على رجل القوة العمومية أثناء تأدية مهامه.