بينما كانت صواريخ أميركية من طراز “توما هوك” تستعد لقصف قاعدة “الشعيرات” العسكرية السورية، كان الصحفيون على متن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشاهدون فيلم Rogue One، وهم في طريقهم الى ولاية فلوريدا للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

Trump when asked if Assad should leave power after chemical attack: Something should happen https://t.co/UGbRPhwzkv https://t.co/BVoku8xVfA — The Lead CNN (@TheLeadCNN) ٦ أبريل، ٢٠١٧

فقد التقطت صورة لترامب بجانب دارث فيدر، وحش فيلم “حرب النجوم” Star Wars، قد يراها البعض نذير شؤم والبعض الآخر يصفها بالصورة بالغة الرمزية، وهناك أيضاً من أعجبته ببساطة تلك المصادفة سيئة الحظ.

ويقول أليكس مالين، مراسل ABC، في تغريدة له على تويتر: “لقد نسي الصحفيون إغلاق فيلم (حرب النجوم) Rogue One عندما جاء رئيس الولايات المتحدة إلى قمرة اللقاءات الصحفية”.

أما شون سبايسر السكرتير الصحفي لترامب، فكان من نصيبه أن جمعته صورة بمشهد قوات الصاعقة.



الفيلم الأميركي “قصة من حرب النجوم”، من إخراج Gareth Edwards، وكتابة كريس ويتز وتوني غيلروي، وهو مأخوذ من قصة كتبها جون نول وجاري ويتا.

ويحكي الفيلم عن مجموعة من المتمردين الجواسيس الذين يقومون بمهمة لسرقة التصاميم الخاصة بـ “نجمة الموت” من الامبراطورية.