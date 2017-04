بينما كانت صواريخ أميركية من طراز “توما هوك” تستعد لقصف قاعدة “الشعيرات” العسكرية السورية، كان الصحفيون على متن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشاهدون فيلم Rogue One، وهم في طريقهم الى ولاية فلوريدا للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

Trump when asked if Assad should leave power after chemical attack: Something should happen https://t.co/UGbRPhwzkv https://t.co/BVoku8xVfA

— The Lead CNN (@TheLeadCNN) ٦ أبريل، ٢٠١٧