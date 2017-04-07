تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو قديم عمره 12 عاماً، يجمع الفنانة اللبنانية “إليسا” بالمصور وديع النجار، الذي انتشر اسمه مؤخراً بسبب شائعة خطوبتهما.

واستضاف الإعلامي “نيشان” النجار و صديقته “إليسا” عام 2005 في لقاءٍ تلفزيوني، وقد طرح عليه مجموعة أسئلة عن “إليسا” في محاولة منه للكشف عن أسرار النجمة الشهيرة.

ويبدو أن شخصية وديع جاءت متشابهة لشخصية إليسا، كيف لا ورفض الإجابة عن الأمور المتعلّقة بحياتها الشخصيّة، وذكر تأثّرها الكبير بوالدها، بالإضافة إلى إستماعها للفنانة السورية أصالة نصري.