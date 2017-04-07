وجّه الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريّان، رسالة الى الرئيس المصريّ ، أكد فيها أن ليست للبيع، مستنكراً “صفقة القرن التي يطرحها السيسي على لتقرير مصير فلسطين والفلسطينيين”.

 

وكتب “ريان” على حسابه في “تويتر”: “الى الجنرال عبد الفتاح السيسي: أنت لا تمثل سوى 0% من الشعب المصري ولا تمثل سوى0% من الشعب الفلسطيني العب بعيد فلسطين ليست للبيع”.

 

وأضاف: “صفقة القرن التي يطرحها السيسي على الادارة الامريكية تسقط القدس وحق العودة وتعترف بالمستوطنات من أعطاه حق تقرير مصير فلسطين والفلسطينيين؟”.

وتساءل الاعلامي: “من يمثل السيسي من المصريين او الفلسطينيين حتى يطرح صفقة القرن لتسوية على الرئيس الامريكي هل استشار أصحاب القضية”.

وأضاف أيضاً: “كيف يطالبني اتباع السيسي عدو فلسطين الاول بعدم التدخل في الشأن المصري وقادة منذ عام ١٩٥٣وهم يتآمرون على فلسطين، وقاحة ما بعدها وقاحة”.