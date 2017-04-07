وجّه الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريّان، رسالة الى الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي، أكد فيها أن فلسطين ليست للبيع، مستنكراً “صفقة القرن التي يطرحها السيسي على الادارة الامريكية لتقرير مصير فلسطين والفلسطينيين”.

وكتب “ريان” على حسابه في “تويتر”: “الى الجنرال عبد الفتاح السيسي: أنت لا تمثل سوى 0% من الشعب المصري ولا تمثل سوى0% من الشعب الفلسطيني العب بعيد فلسطين ليست للبيع”.

#عاجل الى الجنرال عبد الفتاح السيسي : انت لا تمثل سوى 0% من الشعب المصري ولا تمثل سوى0% من الشعب الفلسطيني العب بعيد فلسطين ليست للبيع #مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) ٦ أبريل، ٢٠١٧

وأضاف: “صفقة القرن التي يطرحها السيسي على الادارة الامريكية تسقط القدس وحق العودة وتعترف بالمستوطنات من أعطاه حق تقرير مصير فلسطين والفلسطينيين؟”.

صفقة القرن التي يطرحها السيسي على الادارة الامريكية تسقط القدس وحق العودة وتعترف بالمستوطنات من أعطاه حق تقرير مصير فلسطين والفلسطينين؟ #مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) ٦ أبريل، ٢٠١٧

وتساءل الاعلامي: “من يمثل السيسي من المصريين او الفلسطينيين حتى يطرح صفقة القرن لتسوية القضية الفلسطينية على الرئيس الامريكي ترامب هل استشار أصحاب القضية”.

من يمثل السيسي من المصريين او الفلسطينين حتى يطرح صفقة القرن لتسوية القضية الفلسطينية على الرئيس الامريكي ترامب هل استشار أصحاب القضية ؟#مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) ٦ أبريل، ٢٠١٧

وأضاف أيضاً: “كيف يطالبني اتباع السيسي عدو فلسطين الاول بعدم التدخل في الشأن المصري وقادة مصر منذ عام ١٩٥٣وهم يتآمرون على فلسطين، وقاحة ما بعدها وقاحة”.