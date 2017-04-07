انتشرت 3 فيديوهات لمقاطع جنسية مختلفة بثلاثة مستشفيات في محافظة الدقهلية المصريّة بين عاملين وممرضين وممرضات.

وتبين من التحقيقات الأولية، ظهور مقطع فيديو داخل مستشفى “جمصة” العام بين إحدى الممرضات وأحد العاملين داخل غرفة بالمستشفى، وانتهت التحقيقات بنقل وكيل المستشفى إلى مكان اخر.

وتجري التحقيقات في ظهور مقطع فيديو جنسي آخر داخل مستشفى “تمى الأمديد” بين إحدى الممرضات وبين ممرض بغرفة قسم الباطنة وظهر فيه تفاصيل الغرفة والممرضة والعامل، ومن المقرر اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسئولين.

كما تجرى تحقيقات من قبل الشئون القانونية بمستشفى الرمد بالمنصورة بعد انتشار مقاطع فيديو جنسية أثناء ممارسة الرذيلة بين إحدى العاملات بالمستشفى وممرض، ورغم أن الواقعة مر عليها أكثر من ثلاثة شهور، إلا أنه انتشر في الفترة الأخيرة وتم تداول الفيديوهات.

يُشار إلى أنّه تم التحقيق في انتشار فيديو جنسي آخر داخل مستشفى بني عبيد بين إحدى العاملات بالمستشفى وأحد افراد أمن الحراسة بالمستشفى، وتم نقل عدد من المسئولين بالمستشفى ومسئولي الأمن وتوقيع جزاءات على الإداريين.