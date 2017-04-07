وجّه الفنان التونسي القدير لطفي بوشناق رسالةً إلى الحكام العرب، دعاهم فيها إلى توحيد الصفوف وإزالة الفتن فيما بينهم لتحقيق حلم العروبة الموحد، خاصة في ظل الفترة الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية.

وقال “بوشناق” إن الوطن العربي يمر بفترة من أصعب وأحلك الظروف، متفائلاً بتحقيق نقلة نوعية في تاريخ الأمة العربية قريبًا، بالنظر إلى الوعي لدى القادة العرب، ومخاطبًا إياهم: “ضموا الصفوف وأزيلوا الفتن وضحوا جميعًا لأجل الوطن”.

وبشأن الفن العربي، أشار “بوشناق” في لقاء مع “إرم نيوز”، إلى أنه متفائل ولديه أمل في المبدعين والفنانين العرب سواء في المسرح أو السينما أوالشعر والرسم والنحت والموسيقى، داعيًا الإعلام العربي إلى إعطاء فرصة لهؤلاء المبدعين للظهور وتحقيق رسالتهم.